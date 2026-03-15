Небо на замке: военный эксперт о том, как ПВО спасает столицу

Украинские беспилотники вторые сутки подряд пытаются прорваться к Москве. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru прокомментировал ситуацию и объяснил, почему атаки стали столь интенсивными.

По словам специалиста, нынешний налет — это ответная реакция на комбинированный удар ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины, связанным с военно-промышленным комплексом, а также по аэродромам. Тот удар, в свою очередь, стал возмездием за обстрел Брянска, где погибли мирные жители.

«Из мести Украина атаковала дронами Москву», — констатирует эксперт.

Вчера, по официальным данным, над столицей и областью было сбито более 60 беспилотников. Сегодня атака продолжилась, но все цели были своевременно перехвачены. Кнутов подчеркнул, что это заслуга системы ПВО и противоракетной обороны, которая делает все возможное, чтобы сорвать удары противника по столичному региону и центральному промышленному району.

При этом эксперт предупреждает: расслабляться рано. Противник не успокоится и продолжит попытки прорыва. Киевский режим планомерно наращивает производство дронов. Еще осенью прошлого года Владимир Зеленский ставил задачу выйти на показатель в тысячу беспилотников самолетного типа в день.

Кнутов добавил, что перед российскими военными стоит не только задача по перехвату, но и по обнаружению и уничтожению логистических цепочек, а также мест производства и сборки БПЛА. Только так можно остановить волну атак.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области БПЛА попал в многоквартирный дом.