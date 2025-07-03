Небо над российским городом закрыли для авиарейсов

Волгоградский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это подтвердил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам представителя воздушного регулятора, меры приняты в целях безопасности полетов гражданской авиации. Ограничения снимут, как только станет возможно.

Пассажирам, планирующим перелеты через Волгоград, рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Ожидается, что ограничения будут носить краткосрочный характер, однако точные сроки их отмены не называются.

Отметим, что за последние 24 часа аналогичные ограничения действовали в аэропортах пяти городов — Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Саратова и Тамбова. На данный момент ограничения там сняты.

Ранее сообщалось, что Путин дал старт масштабной модернизации аэропортов под новое поколение самолетов отечественного производства.