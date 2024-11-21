Недвижимость замгендиректора «Роскосмоса» Фролова арестовали по делу о хищении

В Москве и Подмосковье было арестовано имущество заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олега Фролова. Об этом сообщило РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Фролова возбудили еще в декабре прошлого года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 435 млн руб. Деньги были украдены во время закупки оборудования. Теперь же в рамках расследования данного дела было вынесено решение об аресте имущества, которое принадлежит опальному чиновнику.

Под арест попали складские помещения, которые находятся рядом с Серпуховом. Помимо этого, было арестовано машиноместо в элитном жилом комплексе в самом центре Москвы. На данный момент такие обеспечительные меры приняты до конца текущего года.

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