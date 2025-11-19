Неисправная электропроводка остается главной причиной пожаров в Рязанской области

Ключевой угрозой пожарной безопасности в Рязанской области в 2025 году остаются неисправности электрооборудования. Согласно официальной статистике, почти половина всех возгораний в строениях — 44% — произошла именно по этой причине. Об этом сообщает издание 7info.

Раскрывая суть проблемы, специалисты МЧС выделяют две главные опасности. Абсолютное большинство инцидентов, 78%, вызвано короткими замыканиями и перегрузками в электросетях. Еще 8% пожаров спровоцированы конструктивными недостатками самих электроприборов. Эти, на первый взгляд, технические неполадки обернулись трагическими последствиями: гибелью 13 человек, травмами 16 граждан и уничтожением 362 зданий. Совокупный материальный ущерб превысил 292 млн рублей.

Несмотря на незначительное улучшение ситуации по сравнению с 2024 годом, когда показатель снизился на 0,3%, проблема продолжает оставаться острой. Ведомство призывает жителей региона к бдительности и строгому соблюдению простых, но жизненно важных правил. К ним относятся отказ от перегрузки электросети, своевременная замена устаревшей проводки и использование исключительно сертифицированной техники. Эти меры являются основным итогом анализа и ключом к предотвращению дальнейших трагедий и разрушений.

