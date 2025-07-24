Неизвестная рыба откусила часть ноги туристке на пляже в Испании

80-летняя итальянская туристка лишилась части ноги после нападения неизвестного морского хищника на пляже испанского острова Майорка. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

Инцидент произошел на популярном курорте Плайя-де-Пальма, когда пожилая женщина купалась в прибрежных водах. Неожиданная атака морского существа привела к серьезной травме — хищник откусил часть ноги туристки. Свидетели сообщают о большом количестве крови в воде, после чего пострадавшую экстренно доставили в ближайшую больницу.

Местные власти временно закрыли пляж для купания, пока специалисты пытаются установить вид напавшего животного. Первоначальные версии указывали на синюю акулу или спинорога, однако эксперты Фонда Аквариума Пальмы склоняются к версии о нападении ската — характер раны не соответствует укусу зубастого хищника.

Ранее стало известно, что косатки начали атаковать малые суда неподалеку от берегов Испании и Франции.