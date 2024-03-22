Неизвестные изрисовали ночью два памятника в Благовещенске

Прошедшей ночью в Благовещенске пострадали два памятника, казакам-первопоселенцам и воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры Амурской области.

Вандалы ночью замотали лица, и после этого изрисовали надписями два монумента. Один из них – это памятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной. Он расположен ан площади Победы. Второй поврежденный памятник – это монумент в честь казаков, которые основали Благовещенск.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», - сообщили правоохранители.

Мэр города Олег Имамеев заявил, что оперативно установить личности вандалов не удалось. За информацию об их местонахождении назначено денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об акте вандализма в Краснодарском крае. В городе Тимашевск неизвестные сожгли в пламени Вечного огня мемориальный венок.