Baza: неизвестные атаковали цех в Петербурге, занимающийся производством вертолетных деталей

Как сообщила Baza, в ночь на 14 октября в Санкт-Петербурге на территорию завода на Кингисеппском шоссе проникли шестеро мужчин в масках, вооруженных топорами и молотками.

Свидетели, находившиеся в это время в цеху, рассказали, что злоумышленники начали уничтожать оборудование, используя подручные инструменты.

Кроме того, один из преступников подошел к рабочим и потребовал отдать ему мобильные телефоны.

Спустя несколько минут нападавшие покинули место происшествия. В настоящее время сотрудники завода оценивают ущерб. По одной из версий, к этому могут быть причастны конкуренты.

Ранее сообщалось, что погоня с перестрелкой произошла на дорогах Подольска.