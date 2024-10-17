Baza: неизвестные атаковали цех в Петербурге, занимающийся производством вертолетных деталей
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Как сообщила Baza, в ночь на 14 октября в Санкт-Петербурге на территорию завода на Кингисеппском шоссе проникли шестеро мужчин в масках, вооруженных топорами и молотками.
Свидетели, находившиеся в это время в цеху, рассказали, что злоумышленники начали уничтожать оборудование, используя подручные инструменты.
Кроме того, один из преступников подошел к рабочим и потребовал отдать ему мобильные телефоны.
Спустя несколько минут нападавшие покинули место происшествия. В настоящее время сотрудники завода оценивают ущерб. По одной из версий, к этому могут быть причастны конкуренты.
Ранее сообщалось, что погоня с перестрелкой произошла на дорогах Подольска.