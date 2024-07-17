По информации издания, все произошло на станции «Петелино» около трех часов ночи.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание было ликвидировано примерно за тридцать минут.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что мужчина получил серьезный срок за поджог государственного флага России, который был размещен на здании в Московской области.