Жители Краснодара могут остаться без ресторанов

Как сообщает телеканал-канал Shot, сначала пламя охватило ресторан «МясоLove», расположенный на улице Красной.

В Краснодаре загорелись три ресторана. По словам очевидцев, заведения поджег неизвестный мужчина.

Туда около 22:20 вошел посетитель в камуфляже, бросил на пол рюкзак и убежал. После этого сумка моментально вспыхнула. Сотрудники и посетители самостоятельно эвакуировались. К счастью, никто не пострадал.

Через полчаса загорелся ресторан «Гусь» на улице Северная. Сотрудникам удалось самостоятельно справиться с возгоранием. Пострадавших нет.

Около 23:30 загорелся третий ресторан под названием «Бумбараш», расположенный на улице Красной.

Сотрудники потушили огонь, клиентов вывели на улицу.

На место пожаров прибыли сотрудники МЧС. Официальной информации о поджогах пока нет.

Ранее сообщалось о том, что ведущую телеканала в Ингушетии уволили после шутки про главу республики в рекламе ресторана.