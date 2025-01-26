Жители Краснодара могут остаться без ресторанов
Неизвестные подожгли три ресторана в Краснодаре
Фото: [pxhere.com]
В Краснодаре загорелись три ресторана. По словам очевидцев, заведения поджег неизвестный мужчина.
Как сообщает телеканал-канал Shot, сначала пламя охватило ресторан «МясоLove», расположенный на улице Красной.
Туда около 22:20 вошел посетитель в камуфляже, бросил на пол рюкзак и убежал. После этого сумка моментально вспыхнула. Сотрудники и посетители самостоятельно эвакуировались. К счастью, никто не пострадал.
Через полчаса загорелся ресторан «Гусь» на улице Северная. Сотрудникам удалось самостоятельно справиться с возгоранием. Пострадавших нет.
Около 23:30 загорелся третий ресторан под названием «Бумбараш», расположенный на улице Красной.
Сотрудники потушили огонь, клиентов вывели на улицу.
На место пожаров прибыли сотрудники МЧС. Официальной информации о поджогах пока нет.
Ранее сообщалось о том, что ведущую телеканала в Ингушетии уволили после шутки про главу республики в рекламе ресторана.