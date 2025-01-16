Ведущую телеканала в Ингушетии уволили после шутки про главу республики в рекламе ресторана

Телеведущую канала «Магас ТВ» в Ингушетии Амину Амерханову уволили за шутку про главу республики в ролике. Провокационное видео опубликовали в телеграм-канале Mash Gor.

По данным источника, телеведущая снялась вместе с мамой-актрисой в рекламном ролике ресторана. По сюжету недовольная гостья просит официанта позвать администратора, а та отвечает, что может привести хоть главу республики.

Спустя три дня после выхода ролика в эфир Амеханову уволили. По предварительной информации, начальник посчитал, что данный ролик подрывает авторитет главы республики Махмуда-Али Калиматова, и попытался сам наказать якобы виновных в этом. Хотя подтверждения того, что власти видели этот сюжет, нет.

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