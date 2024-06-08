Неизвестные расстреляли бывшего мэра Купянска в Белгородской области

Нападение было совершено в Старом Осколе Белгородской области. Неизвестные подкараулили Мацегора у дома, а после открыли огонь. Он получил ранения и был госпитализирован, чиновник находится в тяжелом состоянии.

Отметим, Геннадий Мацегор до недавнего времени был руководителем ФОК «Георгиевский». Он также занимал кресло мэра харьковского Купянска. Кто совершил нападение и по какой причине пока неизвестно.

Канал отмечает, что за жизнь Мацегора врачи борются уже вторые сутки. Инцидент пока подтверждает только ГУР и МО Украины.

Напомним, в 2022 году прокуратура Украины заподозрила Геннадия Мацегора в работе на Россию и обвинила в коллаборационизме.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ пытались атаковать российский аэродром.