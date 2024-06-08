Три украинских беспилотника попытались атаковать российский аэродром в Моздоке
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ВСУ предприняли атаку военного объекта в Северной Осетии. Три БПЛА, участвовавшие в налете, были сбиты. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны сбили в Моздокском районе три дрона украинской армии. Они были перехвачены при полете к военному аэродрому. Обломки сбитых БПЛА не причинили особого ущерба.
«Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал», - написал Меняйло.
После атаки все службы республики были переведены в режим повышенной готовности. Массовые мероприятия в Северной Осетии были отменены.
Ранее Мария Захарова высказалась по поводу террористических атак ВСУ, которые они предпринимают в отношении российских объектов. Она увидела в ударах явный «натовский почерк», который демонстрирует явную нацистскую сущность киевского режима.