ВСУ предприняли атаку военного объекта в Северной Осетии. Три БПЛА, участвовавшие в налете, были сбиты. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны сбили в Моздокском районе три дрона украинской армии. Они были перехвачены при полете к военному аэродрому. Обломки сбитых БПЛА не причинили особого ущерба.

«Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал», - написал Меняйло.

После атаки все службы республики были переведены в режим повышенной готовности. Массовые мероприятия в Северной Осетии были отменены.

Ранее Мария Захарова высказалась по поводу террористических атак ВСУ, которые они предпринимают в отношении российских объектов. Она увидела в ударах явный «натовский почерк», который демонстрирует явную нацистскую сущность киевского режима.