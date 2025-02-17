Неизвестные расстреляли первого открытого имама-гомосексуалиста Хендрикса

В Южной Африке имам Мухсин Хендрикс, который стал первым открытым имамом-гомосексуалистом в мире, был убит неизвестными вооруженными людьми, сообщил телеканал SABC, ссылаясь на информацию от полиции.

Инцидент произошел в субботу неподалеку от города Гебеха в Восточно-Капской провинции. По данным телеканала, имам находился в автомобиле с водителем, когда дорогу им преградило другое транспортное средство, из которого вышли двое мужчин с оружием, как рассказал капитан полиции Сандра фон Ренсбург.

Они подошли к автомобилю Хендрикса и открыли огонь, в результате чего имам погиб на месте. Мотивы преступления остаются неясными, однако сообщается, что Хендрикс направлялся в Гебеху, чтобы провести свадебную церемонию.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как один из нападавших уходит к машине и уезжает вместе с другим подозреваемым. СNBC отмечает, что Хендрикс открыл свою нетрадиционную ориентацию в 1996 году и активно работал с мусульманами-гомосексуалистами через фонд Аль-Гурба в Кейптауне.

Ранее сообщалось, что жительница Новокузнецка осознанно финансировала экстремистскую организацию.