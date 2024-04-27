Неизвестные устроили стрельбу по детям на дворовой площадке в Лобне — СМИ
«МК»: неизвестные устроили стрельбу по детям на дворовой площадке в Лобне
Фото: [Unsplash]
В подмосковной Лобне неизвестные открыли стрельбу по детям, пули попали в двоих несовершеннолетних, сообщил «Московский комсомолец».
По информации издания, дети восьми, десяти и одиннадцати лет играли в прятки на детской площадке на улице Комиссара Агапова. Когда школьники засобирались домой, они услышали звуки выстрелов.
В результате резиновая пуля попала в десятилетнего и одиннадцатилетнего мальчиков, у детей травмированы правые предплечья.
Дети побежали домой и рассказали все родителям. Мать одного из пострадавших написала заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который расстрелял полицейских.