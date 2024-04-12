Расстрелявший полицейских в Подмосковье признался в содеянном

Напавший на полицейских в Подмосковье дал признательные показания, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Накануне Василия Бурякова доставили на допрос к следователям. Он рассказал, что в день преступления приехал на участок местности, чтобы перепрятать «закладку» с наркотиками, но заметил сотрудников правоохранительных органов, поэтому применил оружие и скрылся.

В ведомстве уточнили, что сейчас с обвиняемым продолжают проводить следственные действия. В ближайшее время состоится проверка показаний на месте преступления и опознание.

Накануне Василия Бурякова задержали на территории Тверской области. В минувшее воскресенье от открыл стрельбу по полицейским в Подмосковье, в результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, его напарник был госпитализирован.