Неизвестные забросали камнями грузовики в Подмосковье

На Новорижском шоссе в Подмосковье орудуют злоумышленники, специализирующиеся на метании камней, сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно информации издания, на участке трассы, проходящем через Истринский городской округ, грузовые автомобили подвергаются нападениям: неизвестные забрасывают их крупными камнями. За последние три дня зафиксировано уже пять подобных инцидентов.

В одном из случаев нападавшие, спрятавшись за опорами моста, бросили массивный булыжник в проезжающий мимо грузовик. Камень пробил крышу кабины, и водитель, на которого посыпались осколки, с трудом справился с управлением и остановил машину. На следующий день аналогичный случай произошел с другим водителем большегруза.

Подчеркивается, что все пострадавшие грузовики принадлежат одной и той же транспортной компании. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается в 3 млн руб. Водители подали заявление в органы прокуратуры.

