Неизвестные застрелили собаку рядом с жилым домом в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки по факту жестокого обращения с животными.

По данным надзорного ведомства, в воскресенье ночью в полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала, что услышала рядом с домом в деревне Климовская звуки выстрелов. После этого она обнаружила труп своей собаки.

Установление всех обстоятельств случившегося и ход доследственной проверки контролирует Шатурская городская прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело против местного жителя, который зарезал собаку.