Неизвестные застрелили собаку рядом с жилым домом в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки по факту жестокого обращения с животными.
По данным надзорного ведомства, в воскресенье ночью в полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала, что услышала рядом с домом в деревне Климовская звуки выстрелов. После этого она обнаружила труп своей собаки.
Установление всех обстоятельств случившегося и ход доследственной проверки контролирует Шатурская городская прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело против местного жителя, который зарезал собаку.