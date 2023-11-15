Неизвестный избил посетительницу бара в подмосковном Одинцово
РЕН ТВ: неизвестный избил посетительницу бара в подмосковном Одинцово
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Одинцово неизвестный мужчина напал на посетительницу бара и избил ее. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, 52-летнюю пострадавшую госпитализировали. У женщины сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, кроме того, после падения на лице у нее образовались ссадины и гематомы.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Коледино работники склада одного из крупнейших маркетплейсов устроили массовую драку.