Неизвестный мужчина с отверткой атаковал полицейский пост в Ингушетии

Незнакомец напал на полицию, которая дежурила на въезде в Магас. Один полицейский был ранен, но его жизни ничего не угрожает, сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, нападавший перебежал дорогу и атаковал двух сотрудников ГАИ. Один пострадал, а второй сумел ликвидировать злоумышленника.

«Около 14:30 неизвестный мужчина, вооруженный заостренным металлическим предметом, совершил нападение на сотрудников полиции, осуществляющих несение службы на посту ДПС на въезде в Магас. При пресечении посягательства на жизнь сотрудников полиции нападавший нейтрализован... Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 марта 2023 года на ДПС посту в Пригородном районе на границе Северной Осетии и Ингушетии произошло нападение, в результате которого двое полицейских получили ранения.

С 3 апреля в районе введен режим контртеррористической операции. 7 апреля один из четырех подозреваемых в нападении на полицейских сдался властям, второго задержали 8 апреля.

Неделю спустя, 15 апреля, силовики обнаружили еще несколько человек, подозреваемых в атаках. Четверо были убиты в перестрелке, двое задержаны.

Задержанные назвали себя сторонниками запрещенной в России террористической группы «Исламское государство» (ИГ).

Ситуация с нападением на полицейские посты в Ингушетии вызывает тревогу среди местных жителей.

Сотрудники МВД принимают дополнительные меры по усилению безопасности на стратегически важных объектах и узлах транспортной инфраструктуры.

Силовики продолжают проводить рейды и профилактические мероприятия по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

На данном этапе ведется тщательное расследование инцидента с нападением на пост при въезде в Магас. Следователи изучают все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Химках осудят машиниста экскаватора, по вине которого погиб рабочий.