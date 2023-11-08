Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство девочки в 2009 году

Московский областной суд приговорил к пожизненному сроку Акопа Гасанова, который четырнадцать лет назад убил девочку-подростка.

Преступление произошло летом 2009 года недалеко от подмосковной деревни Фенино. Подсудимый встретил одиноко идущую по тропинке девушку, схватил ее за руку, затащил в лесной массив, где надругался над ней, а после задушил, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Спустя четырнадцать лет личность злоумышленника была установлена. Также отмечается, что Гасанов ранее был судил за особо тяжкое преступление и имел не снятую и не погашенную судимость. В 2020 году за ним установили административный надзор, однако он умышленно не выполнил возложенные на него обязательства.

Отбывать срок Гасанов будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье арестовал троих местных жителей, которые под видом полицейских вымогали деньги у людей.