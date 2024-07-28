Неизвестный пытался заразить главу МВД Франции чумой через письмо

В письме на имя главы МВД Франции Жеральда Дарманена обнаружили опасный сюрприз: порошок со следами чумы. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города Дижон.

Подозрительное письмо перехватили в сортировочном центре почты коммуны Лонвик. Опасения подтвердились: внутри находилось непонятное вещество. Также отправитель положил в конверт гневное письмо, где оскорблял высокопоставленного полицейского на расовой почве.

Письмо вместе с порошком передали в Институт Пастера в Париже. Там содержимое проверили на разные показатели. Подтвердилось, что в пакетике с веществом содержались следы чумы. Были назначены дополнительные исследования для подтверждения или опровержения наличия возбудителя вируса.

Сам Жеральд Дарманен не получил опасную весточку благодаря оперативной работе органов. «Заразителя» и всех причастных к письму будут искать.

Ранее сообщалось, что Макрон струсил искупаться в Сене до Олимпийских игр, сославшись на занятость.