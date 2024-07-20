Макрон струсил искупаться в Сене до Олимпийских игр, сославшись на занятость

Французский президент Эммануэль Макрон не планирует искупаться в реке Сена в Париже, чтобы продемонстрировать ее пригодность для заплывов участников стартующих 26 июля летних Олимпийских игр-2024, проинформировала радиостанция Franceinfo.

Отмечается, несмотря на то, что Макрон ранее обещал искупаться в Сене, у него может попросту не оказаться на это времени. В Елисейском дворце также подтвердили занятость Макрона, в связи с чем президенту пока не досуг нырять в главную водную артерию Парижа.

«Макрон не объявлял, что будет плавать до Олимпиады, он объявил, что будет плавать, и всегда давал это понять. У него не обязательно будет возможность сделать это до игр», — отметили журналисты.

Напомним, в середине уходящей недели глава Минспорта Франции Амели Удеа-Кастера в преддверии начала XXXIII летней ОИ-2024 сдержала данное ею обещание и искупалась в Сене, натянув на голову плавательную шапочку. Ее примеру чуть позже последовала и мэр парижа Анн Идальго. К слову, Макрон также ранее неоднократно обещал, что обязательно нырнет и личным примеров покажет, что река совершенно пригодна для заплывов атлетов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне будут выступать на Играх в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на ОИ-2024.