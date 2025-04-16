Неизвестный среди ночи пытался сжечь дом главного имама Ростовской области

Ночью была совершена попытка поджога жилища главного имама Ростовской области. Этот религиозный деятель принимал участие в переговорах с боевиками во время инцидента с захватом следственного изолятора в июне 2024 года.

Как сообщил телеграм-канал Mash, инцидент произошел в 22:00 на Туркестанской улице. Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в окно дома, расположенного вблизи мечети. Злоумышленник, по всей видимости, рассчитывал на то, что имам Мухаммед Бикмаев вернется домой и заснет. Возникшее пламя удалось быстро ликвидировать. Сам имам сообщил, что чувствует себя хорошо.

Утром 16 июня 2024 года шестеро заключенных проникли в дежурную часть, взломав оконную решетку камеры, и захватили в заложники двоих сотрудников СИЗО. Они выдвигали требования о предоставлении автомобиля, оружия и возможности покинуть территорию страны.

Бикмаев, которому 42 года, пытался убедить нападавших сложить оружие и освободить удерживаемых людей. Однако переговоры не принесли результатов, и правоохранительные органы начали штурм здания. В результате штурма террористы были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина поджег свою жену в ходе ссоры.