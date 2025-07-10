Неизвестный убил 26-летнюю женщину в ее квартире в Ставрополе

В Ставрополе произошла трагедия: в собственной квартире была обнаружена мертвой 26-летняя женщина. Как стало известно, ее до смерти избил неустановленный злоумышленник, передает РЕН ТВ.

Трагический случай произошел 4 июля, ближе к вечернему времени. Источник сообщил, что во время неожиданно возникшей ссоры злоумышленник нанес жертве несколько (не менее трех) ударов по голове, используя некий предмет, который пока не идентифицирован.

В результате полученных повреждений, среди которых тяжелая черепно-мозговая травма, отек и кровоизлияние мозга, потерпевшая скончалась в тот же день.

Уже 5 июля следственные органы смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, имеющий регистрацию в Карачаево-Черкесской Республике. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель ХМАО убил пару сожителей, сдавших его силовикам.