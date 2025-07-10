В ХМАО возбудили дело по факту убийства двух человек

В поселке Приобье (Ханты-Мансийский автономный округ) против местного жителя инициировано уголовное преследование по статье 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство двух человек. Информацию предоставили в Следственном комитете РФ по ХМАО.

Согласно данным следствия, утром 7 июля фигурант проник в квартиру к своим знакомым с целью выяснения обстоятельств. Ранее эти двое подали заявление в полицию, обвиняя его в незаконном вторжении в их жилище.

Вечером того же дня он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повторно явился к паре, требуя отозвать заявление. В ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес обоим смертельные ранения ножом, сообщается в официальном релизе.

Тела погибших, мужчины и женщины, были обнаружены родственником на следующий день. В тот же день подозреваемый был задержан. На данный момент ему предъявлено обвинение и рассматривается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что под Иркутском нашли закопанное тело 20-летней абитуриентки.