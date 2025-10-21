Неизвестный зарезал режиссера Сергея Политика в Москве

В Москве произошло смертельное нападение, жертвой которого стал известный в профессиональных кругах режиссер и кинооператор. По информации, поступившей в распоряжение «Ленты.ру» из столичного управления СК России, инцидент со смертельным исходом развернулся вечером 18 октября у одного из домов на улице Сталеваров.

По предварительным данным следствия, между потерпевшим и неизвестным мужчиной вспыхнул бытовой конфликт. В ходе ссоры оппонент достал холодное оружие и нанес режиссеру ножевое ранение в грудь. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью.

По факту произошедшего было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Правоохранителям оперативно удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 33-летний иностранец, который сейчас объявлен в розыск.

Согласно данным телеграм-каналов, погибшим является режиссер и кинооператор Сергей Политик. Он известен по работе над такими проектами, как фильмы «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и сериал «Закрытая школа».

Ранее сообщалось, что парень получил срок за нападение с ножом на двух бездомных в центре города.