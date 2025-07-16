Неизвестный заставил раздеться 13-летнего школьника в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина вынудил 13-летнего мальчика раздеться на улице, после чего скрылся с места преступления. Информацию об этом распространило издание «Фонтанка».

Согласно сведениям, полученным от российских журналистов, инцидент произошел на Ленинском проспекте, где злоумышленник подошел к подростку. Применив силу, он отобрал у школьника мобильный телефон и футболку с символикой Los Angeles, надел ее на себя и поспешно удалился.

Мать пострадавшего мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о произошедшем. В настоящее время ведутся поиски преступника.

Ранее сообщалось, что школьницы из Подмосковья бросались из окна многоэтажки кирпичами.