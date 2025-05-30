Школьницы из Подмосковья бросались из окна многоэтажки кирпичами

Житель подмосковного Путилково Сергей Друговин чуть не пострадал из-за выброшенных из окна многоэтажного дома кирпичей. К счастью, мужчина успел отбежать.

Инцидент попал на видео.

Как сообщает РИА Новости, еще одной пострадавшей едва не стала девушка. Она оступилась за мгновение до того, как упал следующий кирпич.

Через несколько минут из подъезда вышли девочки и стали обсуждать ситуацию. Девушка, которая уцелела, случайно оступившись, спросила их, не они ли бросали кирпичи, тогда те начали перекидывать вину друг на друга.

На место ЧП приехала полиция. Родители девочек уже установлены.

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