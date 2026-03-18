Военкор призвал россиян выйти из зоны комфорта

Военкор Андрей Афанасьев в эфире радио Sputnik обратился к россиянам с неожиданным призывом: перестать расслабляться и «обмякать» в зоне комфорта. По его словам, современный человек слишком привык к ощущению мнимой безопасности и тепличным условиям, тогда как мир вокруг штормит так, что закрывать на это глаза уже не получится.

Афанасьев честно признался, что и сам не застрахован от этой привычки к уюту, но призвал стряхнуть с себя эту дремоту. Время уставать и выдыхать сейчас неподходящее — наоборот, настал момент собраться с силами и включиться в работу. Особенно тем, кто последние четыре года только наблюдал со стороны.

Журналист не призывает к чему-то запредельному, но подчеркивает: если раньше находились причины отложить какие-то важные дела или остаться в стороне, то сегодня таких оправданий больше нет. Это момент мобилизации — не столько военной, сколько внутренней, личной. Потому что, когда вокруг пожар, самое глупое — делать вид, что в твоей комнате по-прежнему тепло и безопасно.

