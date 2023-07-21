Нелегальных мигрантов, работающих на территории жилого комплекса, выявили в Одинцово

Выяснилось, что на территории одного из ЖК, расположенных в селе Перхушково, нелегально трудились и проживали иностранные граждане. Так, в ходе рейда в отношении почти пятидесяти мигрантов составлено более девяноста административных протоколов. При этом на каждого из них наложили штраф в размере пяти тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова рассказала, что в отношении организаторов нелегальной трудовой деятельности возбуждены дела об административном правонарушении.

Накануне стало известно, что в подмосковном Егорьевске задержали местного жителя, который угрожал сотруднице пункта выдачи заказов.