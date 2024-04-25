Нелегальных мигрантов выявили в одном из цехов по переработке мясной продукции в Балашихе

Сотрудники полиции выявили в городском округе Балашиха нарушения в области миграционного законодательства в одном из цехов по переработке мясной продукции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Отдела по вопросам миграции в результате оперативно-профилактического мероприятия выявили и пресекли нарушения миграционного законодательства на территории цеха по переработке мясной продукции, расположенного в деревне Черное.

Так, в результате рейда по информационным учетным базам полицейские проверили работников производства. В отношении пятнадцати уроженцев Средней Азии сотрудниками полиции составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ.0

По и тогу, семь из них привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям. На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Сейчас полицейские пытаются установить организаторов незаконной миграции.

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