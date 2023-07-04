Нелегальный швейный цех обнаружили полицейские в подмосковных Вербилках
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Деятельность нелегального швейного цеха, расположенного на территории фарфорового завода, пресекли в Талдомском городском округе.
Выяснилось, что пошивом спортивной одежды известных брендов занимался 51 уроженец одной из республик Юго-Восточной Азии. При этом у всех отсутствовало разрешение на работу, а находились в стране они нелегально.
В производственных помещениях полицейские обнаружили сто шестьдесят единиц швейного оборудования, более пятисот единиц готовой текстильной продукции, лекало, заготовки, а также трафареты, с помощью которых наносились лейблы на одежду.
Ранее стало известно, что после гибели двоих человек на заводе в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело.