МИД ФРГ не нашел доказательств причастности РФ к диверсиям в ФРГ

У МИД Германии нет никаких подтверждений того, что Россия причастна к случаям закупорки выхлопных труб у автомобилей монтажной пеной. Об этом сообщил РБК.

Издание сослалось на заявление, сделанное на брифинге представителем немецкого Министерства иностранных дел.

«Могу сказать, что у МИД ФРГ нет конкретных доказательств российской причастности к этому. Что касается конкретно этого вопроса, то следует обратиться в соответствующую прокуратуру», — указал он журналистам.

Дипломат добавил, что расследованием этого дела занимаются федеральные органы безопасности. По имеющимся данным, от действий вандалов пострадало около 270 автомобилей, всем им залили монтажной пеной выхлопные трубы.

Ранее по поводу диверсий выступила Анналена Бербок, глава МИД Германии. Она заявила, что во всем виновата Россия. Якобы Москва стремится подорвать демократию в Евросоюзе и с этой целью пытается противодействовать всем, кто выступает за мир и порядок в Европе.