Немецкие граждане были похищены бойцами ХАМАС – МИД ФРГ

В немецком МИДе заявили о том, что среди попавших в плен к бойцам ХАМАС граждан есть уроженцы Германии. Об этом пишет РИА Новости 9 октября, ссылаясь на заявление во время брифинга.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер рассказал, что, в основном, среди похищенных террористами оказались люди, которые имеют два гражданства: это и немецкое гражданство, и израильское.

На данный момент ситуация, по словам Вагнера, совсем неясная, но внешнеполитические ведомства двух стран находятся в постоянном контакте. Не стал Вагнер комментировать и отдельные, жестокие случаи похищений.