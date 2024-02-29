Немецкий фрегат в Красном море попытался сбить американский беспилотник

Боевой корабль Германии, который принимает участие в военной операции Aspides, перепутал цели. Он по ошибке попытался сбить дрон, принадлежащий Соединенным Штатам. Об этом сообщил телеканал CNN.

Фрегат Hessen входит в состав военного флота Германии. Он сейчас находится в акватории Красного моря, чтобы усилить боевые возможности коалиции, выступающей против хуситов и обеспечивающей свободу торгового судоходства в этом регионе. Он по ошибке принял беспилотный летательный аппарат, пролетевший мимо него, за неприятельский, и обстрелял его. К счастью, немецкие моряки промахнулись.

По заявлению главы дипломатии Еврсооюза, с 19 февраля европейские страны присоединились к США и Великобритании в их противостоянии хуситам. ЕС запустил собственную миссию по охране торговых судов в Красном море.

Ранее хуситы отчитались, что им удалось добиться попадания противокорабельной ракетой в британское судно. Оно получило очень серьезные повреждения и потеряло ход.