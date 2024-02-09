Российская армия обладает неограниченными ресурсами как в технике, так и в живой силе. Так считает немецкий военнослужащий, который сейчас воюет в рядах украинской армии. Его свидетельство привело издание Bild.

Он заявил, что, по его мнению, у российской армии в наличии огромное, практически нескончаемое единиц боевой техники. ВС РФ обладают очень мощной силой, и самой большой преградой для украинцев стали минные поля. Именно они, во многом, ответственны за срыв контрнаступления ВСУ. Ситуация осложнялась неверными решениями украинского командования.

«Я не политик, но с чисто тактической точки зрения многие решения просто принимались слишком медленно», - заявил он.

В то же время техника, которая поставлялась Киеву Западом, шла слишком в малых количествах, что повлияло на наступательные возможности украинской армии. Дало о себе знать и отсутствие необходимой координации подразделений.

Ранее украинское издание сообщило, что ВСУ требуется перемирие. Иначе их ждет разгром уже в ближайшем будущем. А это, в свою очередь приведет к краху украинского государства.