Немецкий военнослужащий устроил массовый расстрел в Нижней Саксонии

Служащий бундесвера перестрелял четверых своих родственников. Сам он задержан, об этом заявило издание Bild.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Шессель, который располагается в федеральной земле Нижняя Саксония. Оно случилось прошедшей ночью в частном доме. Там военный из бундесвера из-за разногласий, которые произошли в семье, убил сразу четверых человек. Самого его полиции удалось задержать.

В данный момент полицейские ищут его машину. Они считают, что в ней могут находиться взрывчатка и патроны. Обыскам подверглась воинская часть возле населенного пункта Ротенбург, в которой злоумышленник проходил свою службу.

Ранее министерство иностранных дел Германии решило официально переименовать столицу Украины в своих документах. Теперь немецкие дипломаты должны сменить транслитерацию во время написания слова «Киев». Ранее в бумагах указывалось Kiev, теперь же всем им предписано писать Kyiv.