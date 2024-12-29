Немцев призвали отказаться от использования пиротехники в Новый год

В Германии в новогоднюю ночь будет действовать частичный запрет на использование пиротехники и опасных предметов. За этим будет следить полиция.

Об этом в интервью информационному агентству DPA сказала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Новый год, отметила Фрезер, должен быть счастливым и мирным праздником для всех граждан страны.

Она подчеркнула необходимость действовать быстро и последовательно против любого насилия и не допускать хаос.

«Жестокие преступники, нападающие на полицию и службы экстренной помощи» должны чувствовать всю «жесткость закона», — заключила она.

Ранее сообщалось о том, что жителей Подмосковья призвали не запускать фейерверки в праздники.