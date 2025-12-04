Воздушное пространство над столицей Ирландии стало ареной тревожного инцидента в понедельник, 1 декабря. Как сообщает РБК со ссылкой на издание Journal, четыре неопознанных беспилотника сопроводили самолет нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского при заходе на посадку в аэропорт Дублина.

По информации зарубежных масс-медиа, в районе аэропорта в период визита Зеленского был официально объявлен бесполетной зоной, что делает действия дронов прямым нарушением. Не менее четырех БПЛА пролетели вслед, полетали около самолета почти до приземления, а затем провели разведку, зависнув над секретным кораблем ВМС Ирландии. Он был размещен в море в рамках мер безопасности.

После этого дроны безнаказанно скрылись, и их дальнейшая судьба, как и место запуска (с земли или с судна), остаются неизвестными.

Сейчас расследованием занимаются полиция, Министерство юстиции и Министерство обороны Ирландии. Отсутствие немедленной реакции со стороны ПВО, как указывает Journal, объяснялось недостаточной вооруженностью корабля для перехвата, а патрульные истребители в ситуацию не вмешались.

Это происшествие вписывается в тревожную глобальную тенденцию. В последние месяцы аэропорты в Брюсселе и Копенгагене закрывали из-за дронов, а в Польше и Румынии для их перехвата поднимали в воздух истребители.

Ранее сообщалось, что Румыния уничтожила украинский морской дрон у своих берегов.