Румыния как член НАТО была вынуждена самостоятельно уничтожить украинский ударный морской дрон в Черном море. Военные сочли беспилотник прямой угрозой для гражданского судоходства у своих берегов. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел в 36 морских милях от крупнейшего румынского порта Констанца. Обнаруженный аппарат типа Sea Baby («Морской малыш») идентифицировали как опасный и ликвидировали.

Ситуация развивается на фоне обострения в регионе. За последнюю неделю под атаки попали несколько гражданских танкеров. Москва уже назвала такие действия пиратством, а Владимир Путин предупредил о возможных радикальных ответных мерах, включая полную морскую блокаду Украины. Уничтожение дрона Румынией демонстрирует, что риски конфликта выходят за рамки непосредственного противоборства и начинают затрагивать интересы третьих стран, даже тех, что формально поддерживают Киев.

