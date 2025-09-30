Неожиданно пропавшего дипломата нашли мертвым во Франции

Тело посла Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы было обнаружено без признаков жизни у парижского отеля Hyatt. Об этом пишет зарубежное издание Le Parisien.

По предварительной информации, инцидент произошел после того, как в понедельник дипломат перестал выходить на связь. Последняя активность его мобильного телефона была зафиксирована в районе Булонского леса, что побудило супругу Мтетвы обратиться в полицию. Кроме того, дипломат оставил ей подозрительное сообщение.

Масштабные поиски с привлечением кинологов в лесном массиве не дали результатов. В конечном итоге тело посла было найдено у стен отеля, в апартаментах которого он проживал.

Выводы о причинах смерти посла будут сделаны по завершении следствия и всех экспертиз.

Нкосинати Эммануэль Мтетва, опытный дипломат, занял пост главы южноафриканской дипломатической миссии во Франции лишь в феврале 2024 года и параллельно являлся постоянным представителем республики при ЮНЕСКО.

