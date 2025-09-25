Стали известны детали дела о гибели экс-чиновника в Подмосковье

Бывшего главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александра Федотова обнаружили без признаков жизни под окнами отеля в Шереметьево. Его визит в Москву был связан с поиском работы после долгого перерыва. Об этом сообщает Lenta.ru.

Тело экс-чиновника обнаружили на территории гостиничного комплекса в районе аэропорта Шереметьево. По данным расследования, Александр Федотов прибыл в столицу для трудоустройства в крупную коммерческую структуру. Карьерный шаг должен был завершить полуторагодовой период безработицы, начавшийся после его добровольной отставки с поста председателя КРТИ в апреле 2024 года.

Однако личная встреча с потенциальным работодателем закончилась неудачно. По предварительной информации, Федотов получил отказ прямо во время собеседования. Обстоятельства, при которых он оказался за пределами номера, сейчас выясняют правоохранительные органы. Рассматриваются все возможные версии произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

