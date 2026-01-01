«Неожиданный» след: Сальдо назвал вероятных организаторов массовой расправы в Хорлах
Сальдо связал убийство людей в Хорлах с работой британских спецслужб
Фото: [Пожар в Клину/Медиасток.рф]
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выдвинул версию о возможном иностранном следе в организации новогодней атаки ВСУ на поселок Хорлы.
В своем заявлении, переданном РИА Новости, он предположил, что к удару, приведшему к массовой гибели мирных жителей, могут быть причастны британские и европейские спецслужбы. Сальдо считает, что это предположение наиболее сходится со всеми факторами.
«Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления», — предположил он.
Власти региона напрямую связали трагический инцидент не только с действиями украинской стороны, но и с возможной координацией или поддержкой из-за рубежа.
Напомним, по данным губернатора, удар беспилотников вызвал сильнейший пожар в зданиях кафе и гостиницы, где люди встречали Новый год, что привело к тяжелым последствиям: более 50 человек пострадали, 24 погибли, причем многие, как ранее сообщалось, сгорели заживо. Обвинение в адрес иностранных спецслужб выводит оценку произошедшего на новый уровень, однако «на той стороне» громкий инцидент еще не комментировали.
