В своем заявлении, переданном РИА Новости, он предположил, что к удару, приведшему к массовой гибели мирных жителей, могут быть причастны британские и европейские спецслужбы. Сальдо считает, что это предположение наиболее сходится со всеми факторами.

«Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления», — предположил он.

Власти региона напрямую связали трагический инцидент не только с действиями украинской стороны, но и с возможной координацией или поддержкой из-за рубежа.

Напомним, по данным губернатора, удар беспилотников вызвал сильнейший пожар в зданиях кафе и гостиницы, где люди встречали Новый год, что привело к тяжелым последствиям: более 50 человек пострадали, 24 погибли, причем многие, как ранее сообщалось, сгорели заживо. Обвинение в адрес иностранных спецслужб выводит оценку произошедшего на новый уровень, однако «на той стороне» громкий инцидент еще не комментировали.

Ранее Симоньян пригрозила виновникам расправы в Хорлах и обещала жестокое возмездие.