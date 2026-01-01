«Выпотрошен будет каждый»: Симоньян пообещала возмездие Киеву за сожжение людей заживо в Хорлах

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян жестко отреагировала на удар ВСУ по Херсонской области в новогоднюю ночь, пообещав, что трагедия не останется без ответа.

В своем Telegram-канале Симоньян использовала резкие формулировки, заявив: «Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен».

«Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев. Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен. На этот раз ни в какой Аргентине отсидеться до старости не получится. Нет уже в мире таких аргентин», — написала журналистка.

Ее заявление стало публичной реакцией на информацию о событиях в поселке Хорлы на черноморском побережье. Как ранее сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, атака была совершена практически в момент боя новогодних курантов с помощью трех беспилотников. Один из них, по данным властей, нес бомбу с зажигательной смесью, что привело к мгновенному мощному возгоранию. Погибли 24 человека, еще 50 пострадали.

Эта трагедия, ставшая одним из самых массовых инцидентов с гибелью мирных жителей за последнее время, вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее в Совфеде осудили нападение ВСУ на людей в Новый год и призвали не закрывать глаза на военное преступление Киева.