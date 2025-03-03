Неподалеку от Гамбурга в канале произошел разлив нефтепродуктов

Неподалеку от контейнерного порта Гамбурга произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила газета Bild, которая сослалась на заявление, сделанное пожарной службой.

Утечка нефтепродуктов произошла в канале Катвикхафен, который находится на территории, контролируемой компанией Green Port. Из большого резервуара вытекло около 42 тыс. л ГСМ. Никаких подробностей утечки не предоставляется. Известно только, что загрязненными оказались около 90 тыс. кубометров воды. Аварийно-спасательные службы пытаются ограничить распространение нефтепродуктов, они выставляют специальные плавучие заграждения. К операции уже привлечен вертолет, который следит за ситуацией, используя видеокамеры.

Ранее сообщалось, что в районе итальянского города Савона произошли взрывы на танкере, груженном нефтью. По результатам двух разрывов в корпусе судна Seajewel появилась пробоина. Инцидент произошел во время выгрузки, его вероятной причиной может быть неразорвавшийся боеприпас. По имеющимся данным, утечек и пострадавших не зафиксировано.