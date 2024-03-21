Неподалеку от японской столицы произошло землетрясение

Аппаратура в префектуре Тотиги зафиксировала подземные толчки мощностью в 5,3 балла. О жертвах либо серьезных разрушениях пока ничего не говорится. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление метеорологического управления Японии.

В восточной части Японии, совсем рядом с Токио, были отмечены подземные толчки магнитудой в 5,3 балла. Местным жителям немедленно пришли оповещения о чрезвычайной ситуации. Землетрясение затронуло префектуры Ибараки, Сайтама, Тиба и сам Токио. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы цунами не возникало. Каких-либо повреждений на расположенных в этих районах атомных электростанциях также не отмечено.

Между японской столицей и городом Аомори было прекращено движение железнодорожных экспрессов, поскольку из-за толчков произошел сбой в энергоснабжении.

Ранее землетрясение чуть большей мощности произошло в префектуре Фукусима. Сейсмологи также объявляли угрозу возникновения цунами.