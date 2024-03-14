Угроза цунами объявлена в Японии из-за землетрясения в районе Фукусимы

Сейсмологи зафиксировали магнитуду землетрясения на уровне 5,7 и объявили угрозу цунами.

На данный момент нет данных о пострадавших или разрушениях, связанных с этим землетрясением. Тем не менее, напомним, что регион Фукусима известен тем, что в его районе расположена атомная электростанция, которая уже ранее столкнулась с последствиями землетрясений.

Ранее мы сообщали о том, что на Украине была объявлена воздушная тревога сразу в нескольких областях.