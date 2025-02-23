Непогода вызвала массовые задержки рейсов в Сочи, самолеты разворачивают от города

Пассажирские самолеты не посадили в Сочи из-за проблемной погодной обстановки. Одинадцать рейсов вынужденно ушли на запасные аэродромы.

Самолеты не долетели до Сочи: их развернули в Минеральные воды, Грозный и Владикавказ. Причиной стала непогода с сильным штормовым ветром. Также согласно расписанию задерживается вылет многих рейсов, в том числе и Москву. Отправления уже прибывших самолетов совершаются планово.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании», — сообщают в компании «Аэродинамика».

Информацию на табло аэропорта обновляют. Тем временем усиление ветра до 18 м/с ожидаются в Сочи также 24 февраля.

Примечательно, что в Ассоциации туроператоров России описали аэропорт Сочи как один из самых сложных в стране по условиям пилотирования.

Ранее сообщалось, что борт из России в Кубу экстренно сажают в петербургском Пулково из-за отказа двигателя.