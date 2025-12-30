Непредвиденная остановка в Ургенче: рейс Uzbekistan Airways экстренно сел из-за агрессии на борту

Международный рейс авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Стамбула в Самарканд, был вынужден совершить экстренную посадку в другом городе из-за угрозы безопасности на борту. Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, причиной инцидента стало дебоширское поведение одного из пассажиров.

Согласно заявлению авиакомпании, инцидент произошел 29 декабря. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина начал вести себя агрессивно и неадекватно по отношению к другим пассажирам и членам экипажа. В целях обеспечения безопасности всех находившихся на борту людей командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в аэропорту города Ургенч. После приземления нарушителя порядка передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.