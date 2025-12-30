«Рейса не существует»: 150 россиян застряли в аэропорту Стамбула после трех переносов вылета

В международном аэропорту Стамбула в сложной ситуации оказались 150 российских туристов. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, рейс, который должен был доставить людей в Екатеринбург, был задержан, а затем несколько раз перенесен. В итоге авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила, что такого рейса не существует.

Вылет по расписанию должен был состояться 29 декабря в 20:15, но внезапно был отложен. С тех пор пассажиры ожидают решения проблемы более девяти часов.

При обращении в службу поддержки авиакомпании люди получили неожиданный ответ: им сообщили, что этого рейса нет в системе.

Отмечается, что условия ожидания крайне тяжелые. Организаторы перелета не предоставили пассажирам ни питьевой воды, ни места для временного размещения в гостинице. Единственной мерой поддержки стал одноразовый ваучер на питание.

Среди туристов есть семьи с маленькими детьми. Люди вынуждены устраиваться на ночлег прямо в зоне ожидания, используя для сна скамейки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за поломки.